Colpito alla testa da una struttura metallica | operaio di 32 anni lotta tra la vita e la morte

Un operaio di 32 anni è stato colpito alla testa da una struttura metallica durante un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove attualmente si trova in condizioni critiche. L’incidente è sotto indagine per chiarire le cause e assicurare la sicurezza sul luogo di lavoro.

Incidente sul lavoro: gravissimo operaio di 32 anni colpito alla testa mentre smonta le strutture metalliche - E’ successo a San Polo d’Enza: il giovane, residente a Carpineti, è ora ricoverato all’ospedale Maggiore di Parma ... msn.com

Negoziante rapinato e picchiato, presi 2 ragazzini Colpito alla testa... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

Il #Milan getta via altri punti a San Siro contro una squadra della seconda metà della classifica. Questa volta crea tanto, tira tantissimo ma segna solo all'ultimo tentativo con un colpo di testa di #Leao. Quello di #Stanciu è il terzo rigore decisivo non concretizza x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.