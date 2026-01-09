Colpito alla testa da una struttura metallica | operaio di 32 anni lotta tra la vita e la morte

Un operaio di 32 anni è stato colpito alla testa da una struttura metallica durante un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove attualmente si trova in condizioni critiche. L’incidente è sotto indagine per chiarire le cause e assicurare la sicurezza sul luogo di lavoro.

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, martedì, all'interno di un'azienda di San Polo d'Enza, in provincia di Reggio Emilia. Un operaio di 32 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere stato colpito alla testa da una pesante struttura metallica durante alcune.

