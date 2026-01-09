Incidente sul lavoro | gravissimo operaio di 32 anni colpito alla testa mentre smonta le strutture metalliche

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia. Un operaio di 32 anni è stato colpito alla testa mentre stava smontando le strutture metalliche. L’incidente è avvenuto intorno alle 7:30 presso un’azienda in via Papa Giovanni XXIII. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e le autorità stanno valutando le cause dell’accaduto.

San Polo d’Enza (Reggio Emilia), 9 gennaio 2026 – Un gravissimo infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina, intorno alle 7,30, presso un’azienda di San Polo d’Enza ubicata in via Papa Giovanni XXIII. La vittima dell’incidente. La vittima del drammatico incidente sul lavoro è un italiano di 32 anni residente a Carpineti è ora ricoverato in condizioni gravi presso l'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo i primi accertamenti, il lavoratore era impegnato in operazioni di movimentazione e manutenzione all'interno dello stabilimento. Mentre stava rimuovendo dei divisori in ferro per passaggi pedonali, per cause che sono attualmente al vaglio, è stato colpito violentemente alla testa da una delle pesanti strutture metalliche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente sul lavoro: gravissimo operaio di 32 anni colpito alla testa mentre smonta le strutture metalliche Leggi anche: Incidente sul lavoro nel Ragusano: muore operaio di 36 anni colpito da una betoniera Leggi anche: Operaio colpito alla testa da un grosso tubo nel cantiere navale: è gravissimo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Infortunio nel Mantovano: grave operaio bresciano; Crolla l’impalcatura in un cantiere di Pavia: grave un operaio precipitato da tre metri; Incidente sul lavoro a Limatola, operaio resta schiacciato: è in gravi condizioni; Acerra in lutto: operaio muore a 2 settimane dall’incidente. Incidente sul lavoro a San Polo d’Enza: grave operaio colpito alla testa - Un gravissimo infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina, intorno alle ore 07:30, presso un’azienda di San Polo d’Enza ubicata in via Papa Giovanni XXIII. sassuolo2000.it Incidente sul lavoro a Limatola, operaio resta in gravi condizioni - Versa in condizioni impegnative, ma non sarebbe in pericolo di vita, il ventenne di Castel Campagnano restato coinvolto in un grave incidente sul lavoro occorso nella mattinata di sabato a Limatola pr ... ilsannioquotidiano.it

Incidente sul lavoro, operaio campano precipita da quattro metri e muore - Un uomo di 69 anni, originario di Avellino, è tragicamente deceduto dopo essere precipitato da un’altezza di circa quattro ... internapoli.it

Cortenova, incidente sul lavoro: feriti due operai In base alle prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica, un problema ad una valvola avrebbe provocato la fuoriuscita di una sostanza corrosiva. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Valsassina #Co - facebook.com facebook

Incidente blocca la funivia, elicotteri a lavoro a Macugnaga per evacuare 100 persone #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.