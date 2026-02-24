Colpo alla camorra a Scampia colpiti il clan Vanella-Grassi e ‘ndrangheta | arresti e perquisizioni

Un’operazione antimafia ha portato all’arresto di diversi sospetti e a perquisizioni nel quartiere Scampia, causa di un’intensa attività di polizia. Decine di carabinieri hanno eseguito un blitz all’alba, mirato a colpire il clan Vanella-Grassi e la ‘ndrangheta, coinvolti in traffico di droga e estorsioni. Le indagini hanno rivelato collegamenti tra le due organizzazioni criminali e un giro di affari illeciti in aumento nella zona. Le autorità continuano le verifiche.

Operazione antimafia all'alba. Questa mattina, martedì 24 febbraio 2026, decine di carabinieri hanno avviato un imponente blitz contro la criminalità organizzata nel quartiere Scampia, nella zona nord di Napoli. L'azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Napoli, ha comportato arresti e perquisizioni nei confronti di persone ritenute coinvolte in attività mafiose. Le misure cautelari sono state emesse dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta dei magistrati della DDA, e fanno parte di un'indagine volta a smantellare reti di criminalità camorristica e ndranghetista presenti sul territorio.