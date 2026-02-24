Camorra blitz a Scampia contro il clan Vanella-Grassi

Le forze dell'ordine hanno arrestato diversi sospetti legati al clan camorristico Vanella-Grassi, dopo un'operazione condotta a Scampia. La causa dell'intervento è un'indagine che ha scoperto attività illecite, tra cui traffico di droga e armi, legate alla criminalità organizzata. I dettagli dell'operazione includono perquisizioni e sequestri di sostanze stupefacenti e armi da fuoco, che rafforzano l'attenzione sulla presenza del clan nel quartiere. L'azione prosegue per chiarire ulteriori collegamenti tra gli indagati.

Dalle prime luci dell'alba, i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA partenopea nei confronti di persone appartenenti al clan camorristico Vanella-Grassi, ritenute gravemente indiziate di associazione per delinquere di tipo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Tra i destinatari della misura, anche appartenenti alla ' ndrina Nirta-Strangio del Reggino.