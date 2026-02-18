Una Madre in Attesa | La Battaglia di Patrizia Mercolino per Salvare suo Figlio Domenico

Patrizia Mercolino lotta per salvare suo figlio Domenico, colpito da una grave malattia. La causa è una diagnosi difficile e le cure costose, che mettono a dura prova la famiglia. Mentre Domenico si trova in ospedale, Patrizia si impegna a raccogliere fondi e a chiedere aiuto alla comunità. La sua determinazione si fa sentire anche tra i vicini, che si sono uniti per sostenere la madre e il bambino.

Una madre che tiene insieme la casa e il coraggio. Un figlio che lotta in corsia. Una città che trattiene il fiato. Questa è la storia di Patrizia e di Domenico, un bambino che aspetta un nuovo battito. Una Madre in Attesa: la Battaglia di Patrizia Mercolino per Salvare suo Figlio Domenico. La mattina di Patrizia inizia presto. La casa da rimettere in ordine. Il fratello da rassicurare. Poi il viaggio verso l'ospedale. Pullman, passaggi, due ore scarse. Entra, saluta, chiede, ascolta. "Finché Domenico lotta, io lotto con lui", ripete. Qui le parole pesano il giusto. La speranza non è retorica. È una scelta quotidiana. Una madre in attesa: il toccante racconto di Patrizia, tra dolore e speranza per il figlio DomenicoPatrizia, in attesa di conoscere le sorti di suo figlio Domenico, vive giorni intensi tra momenti di dolore e piccoli segnali di speranza. Bimbo con cuore ?bruciato?, la madre Patrizia Mercolino: «Bugie sull?intervento. Mio figlio può ancora avere un cuore nuovo»Patrizia Mercolino denuncia che le false notizie sull'intervento di suo figlio nascono da bugie diffuse dai medici, che secondo lei conoscevano fin dall'inizio i problemi sorti durante l'operazione. C'è un nuovo cuore disponibile per il piccolo Tommaso. La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri, quando la madre del bimbo, Patrizia Mercolino, è stata convocata d'urgenza dalla direzione sanitaria dell'Ospedale Monaldi di Napoli. Patrizia Mercolino,madre del bambino ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore non riuscito,è stata convocata d'urgenza dalla direzione sanitaria della struttura dove il piccolo è ricoverato.C'è infatti un nuovo cuore disponibile.