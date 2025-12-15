Nasconde telecamera in bagno per riprendere due minorenni sotto la doccia patrigno rischia il processo per pornografia minorile

Un patrigno rischia il processo per pornografia minorile dopo aver nascosto una telecamera in bagno, catturando immagini e video delle figlie minorenni della compagna. La scoperta è avvenuta grazie alla madre delle adolescenti, che ha trovato contenuti compromettenti nel cellulare dell'uomo. L'episodio solleva gravi questioni sulla tutela dei minori e sulla privacy.

ANCONA –Video e foto nude delle figlie della sua compagna nel suo cellulare. A scoprirle è stata la madre delle ragazzine ritratte, due adolescenti di 13 anni, immortalate mentre si facevano la doccia nel bagno di casa. Quelle immagini sarebbero state prese attraverso una telecamera nascosta.