Un patrigno scopre immagini compromettenti sul cellulare del compagno, raffiguranti le sue figlie minorenni senza vestiti. La scoperta ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario, dopo che è emersa l'installazione di una telecamera nascosta nel bagno. La vicenda solleva gravi questioni sulla privacy e sulla tutela dei minori coinvolti.

© Ilrestodelcarlino.it - Spycam nascosta nel bagno. Video e foto a due ragazzine. Patrigno rischia il processo

Quando ha visto quelle immagini sul cellulare del compagno, con le sue figlie fotografate e riprese senza vestiti, non voleva credere ai suoi occhi. Ha continuato a scorrere nella galleria fotografica trovandone delle altre. Non c’erano soltanto scatti, ma anche dei video. Un fulmine a ciel sereno per una mamma anconetana di 37 anni che, senza pensarci due volte, ha preso subito la situazione in mano per difendere le due figlie, gemelle. Prima ha scoperto dove era stata piazzata la microtelecamera con cui erano stati prodotti gli scatti e i video, poi ha denunciato l’uomo a cui era legata sentimentalmente e lo ha mandato via di casa. Ilrestodelcarlino.it

Telecamera wifi da nascondere in oggetti batteria da 8 ore ideali per la sorveglianza nascosta

Spycam nascosta nel bagno. Video e foto a due ragazzine. Patrigno rischia il processo - L’uomo è accusato di pornografia minorile, udienza preliminare fissata al 23 febbraio . ilrestodelcarlino.it