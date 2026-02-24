Pastore | Milan-Parma è un esempio perfetto se fischi fallo su Maignan il Var non può intervenire

Giuseppe Pastore evidenzia come il gol di Troilo in Milan-Parma sia stato annullato e poi convalidato dal Var, a causa di un fischio dell'arbitro rivolto a Maignan. Questo episodio ha suscitato molte polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando le difficoltà di interpretazione delle decisioni arbitrali. Pastore sottolinea che, se si fischia su Maignan, il Var non può intervenire, creando confusione sulle responsabilità. La questione rimane aperta tra le interpretazioni delle regole.

© Pianetamilan.it - Pastore: “Milan-Parma è un esempio perfetto, se fischi fallo su Maignan il Var non può intervenire”