Pastore | Milan-Parma è un esempio perfetto se fischi fallo su Maignan il Var non può intervenire
Giuseppe Pastore evidenzia come il gol di Troilo in Milan-Parma sia stato annullato e poi convalidato dal Var, a causa di un fischio dell'arbitro rivolto a Maignan. Questo episodio ha suscitato molte polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando le difficoltà di interpretazione delle decisioni arbitrali. Pastore sottolinea che, se si fischia su Maignan, il Var non può intervenire, creando confusione sulle responsabilità. La questione rimane aperta tra le interpretazioni delle regole.
Due giorni dopo Milan-Parma, non si fermano le polemiche per la gestione arbitrale del match. All'80' minuto Troilo, segna con un colpo di testa, ma il direttore di gara ferma tutto per un blocco di Valenti su Maignan. È in questo momento che il Var decide di diventare protagonista della partita, richiamando Piccinini al monitor che, dopo una lunga revisione, convalida il gol del Parma. Nella giornata di ieri si è espresso anche il noto giornalista Giuseppe Pastore, frontman dei podcast di 'Cronache di Spogliatoio'. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Tutto Napoli'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Marelli su Milan-Parma: “Il gol di Troilo non andava convalidato: Valenti ostacola Maignan. Il Var non doveva intervenire”Marelli denuncia che il gol di Troilo nel match Milan-Parma non doveva essere convalidato, poiché Valenti ostacola Maignan.
Kalulu espulso: non c'è fallo su Bastoni, ma arriva il secondo giallo e il Var non può intervenireKalulu viene espulso perché, durante la partita, riceve il secondo cartellino giallo in soli dieci minuti.
