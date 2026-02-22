Marelli su Milan-Parma | Il gol di Troilo non andava convalidato | Valenti ostacola Maignan Il Var non doveva intervenire

Marelli denuncia che il gol di Troilo nel match Milan-Parma non doveva essere convalidato, poiché Valenti ostacola Maignan. L’arbitro è intervenuto dopo l’uso del Var, ma secondo Marelli l’intervento è stato sbagliato. La decisione ha suscitato proteste tra i rossoneri, che ritengono che l’azione sia stata falsata da un fallo non sanzionato. La scena si svolge davanti a un pubblico incredulo, mentre i tifosi attendono chiarimenti sulla corretta applicazione delle regole.

Altra giornata di Serie A, altra giornataccia per gli arbitri. Dopo gli scempi di Atalanta? Napoli, anche il Milan ha qualcosa da recriminare sul gol, prima annullato e poi convalidato dopo revisione Var, di Troilo del Parma. Tale gol è valso la vittoria dei ducali. Il commento di Marelli a Dazn. Milan-Parma, la spiegazione di Marelli sul gol di Troilo. Spiega Marelli: “Sul contatto tra Troilo e Bartesaghi va analizzata la dinamica dell’azione. Bartesaghi si abbassa, probabilmente anche perché avverte una lieve pressione da parte di Troilo. In un primo momento, però, non salta nemmeno, mentre Troilo stacca con una certa libertà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Milan-Parma, gol di Troilo da annullare? Secondo Marelli sì. Ecco perchéL’arbitro ha convalidato un gol di Troilo nel match tra Milan e Parma, nonostante le proteste.

Open VAR, De Marco: “Il gol del Milan con Pulisic doveva essere convalidato da Crezzini”Andrea De Marco, responsabile dei rapporti Can A e B, analizza in esclusiva a Open VAR alcune decisioni chiave di Milan-Sassuolo, tra cui il possibile rigore per il Sassuolo e il gol di Pulisic, che secondo lui sarebbe dovuto essere convalidato dal VAR.

Argomenti discussi: Milan-Como la moviola, Marelli: Saelemaekers ha rischiato molto; Milan-Como, la moviola: espulso Allegri. Nico Paz salta la Juventus. Saelemaekers rischia il rosso; Pisa-Milan, moviola: gli errori dell’arbitro ai raggi X, era da ripetere il rigore? Serata no per Fullkrug; Milan-Como, bufera sul mancato rosso a Saelemaekers: la sentenza di Marelli.

Quando si gioca Milan - Parma?Serie A 2025/2026, 26a giornata. Cronaca minuto per minuto di Milan-Parma: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Marelli sul rigore del Milan: Mi riesce difficile capire il motivo dell’OFR. Molto bene Di BelloAl minuto 20 di Parma-Milan l'arbitro Di Bello ha fischiato un calcio di rigore per un fallo di Ndiaye su Saelemaekers. Il direttore di gara ha concesso il penalty immediatamente e senza indugi, ... tuttomercatoweb.com

