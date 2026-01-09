campi al teatrodante la letteratura incontra la scena

Dal 9 gennaio 2026, al Teatrodante Carlo Monni di Firenze, torna CaRa – Campi Racconta, la rassegna che unisce letteratura e teatro. Organizzata dalla Fondazione Accademia dei Perseveranti e dal Comune di Campi Bisenzio, l’iniziativa propone incontri che esplorano storie personali e temi universali, favorendo un dialogo tra emozione, riflessione e responsabilità civile. Un’occasione per avvicinare il pubblico a narrazioni significative in un contesto teatrale.

Firenze 9 gennaio 2026 - Torna CaRa – Campi Racconta, la rassegna che unisce letteratura, pensiero e partecipazione al Teatrodante Carlo Monni, organizzata dalla Fondazione Accademia dei Perseveranti e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Campi Bisenzio, e che per il 2026 propone una nuova serie di incontri capaci di mettere in dialogo storie personali e questioni universali, emozione e riflessione, racconto e responsabilità civile. Ad aprire la nuova edizione, in anteprima martedì 13 gennaio alle ore 17.30, sarà Nadia Terranova, una delle voci più intense e riconoscibili della narrativa contemporanea italiana, con il romanzo Quello che so di te (Guanda, 2025), finalista al Premio Strega 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

