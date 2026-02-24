Parma vs Cagliari ventisettesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Parma e Cagliari ha attirato l’attenzione dopo che il club emiliano ha annunciato un infortunio importante tra i suoi giocatori chiave. La causa di questa assenza si deve a un problema muscolare che potrebbe influenzare le strategie in campo. I tifosi aspettano di vedere come le formazioni si adatteranno senza uno dei protagonisti principali. La sfida si gioca in un clima di grande attesa e tensione.

Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. In palio tre punti per avvicinarsi sempre più alla salvezza. Parma vs Cagliari si giocherà venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Tardini. PARMA VS CAGLIARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I gialloblù sono reduci dalla vittoria di misura in casa del Milan, raccogliendo la terza vittoria consecutiva. Un successo che ha permesso alla squadra di Cuesta di salire a quota 32 punti, allontanandosi dalle zone calde della classifica e avvicinandosi sensibilmente alla salvezza. Vietato sbagliare ora, soprattutto in casa, dove il fattore campo è sempre stato l'uomo in più.