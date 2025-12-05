Cagliari vs Roma quattordicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Entrambe le squadre devono riscattare gli ultimi passi falsi per rimettersi in corsa verso la salvezza e un posto in Champions League. Cagliari vs Roma si giocherà domenica 7 dicembre 2025 alle ore 15 presso l’unico Arena. CAGLIARI VS ROMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I sardi non vincono da dieci gare ufficiali consecutive, durante le quali hanno ottenuto quattro pareggi e sei sconfitte. La squadra di Pisacane però non sta demeritanto, soprattutto ultimamente, ma ora servono punti visto che il margine sulla zona retrocessione è di appena una lunghezza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Cagliari vs Roma, quattordicesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

News recenti che potrebbero piacerti

Volo Cagliari-Roma Ciampino, taxi Ciampino-Termini, treno Termini-Napoli. Un “viaggio della speranza” quello che hanno intrapreso Nancy Canosa, Simona Sanna, Sonia Zucca, Eleonora Pinna, che da Sinnai però non volevano assolutamente far mancare i - facebook.com Vai su Facebook

#Roma, #Dybala vuole una maglia per #Cagliari. #Baldanzi out, il motivo Vai su X

Cagliari-Roma: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - I giallorossi scenderanno in campo domenica 7 dicembre alle 15 per la sfida contro i sardi valevole la quattordicesima giornata. Scrive ilromanista.eu

Cagliari Roma, si avvicina la sfida della 14a giornata! Il punto della situazione sulle due formazioni - Cagliari Roma, si avvicina il match della 14a giornata di Serie A in programma domenica 7 dicembre all’Unipol Domus: la situazione Archiviata con onore la parentesi di Coppa Italia, culminata con l’el ... cagliarinews24.com scrive

Tifosi pronti per Cagliari-Roma: sold out il settore ospiti dell'Unipol Domus - Nel frattempo, sono stati esauriti i 450 posti disponibili riservati ai romanisti ... Secondo ilromanista.eu

Cagliari-Roma, probabili formazioni e dove vederla - Rossoblù senza vittorie da oltre due mesi e chiamati a reagire contro una Roma in piena corsa scudetto. Segnala calciocasteddu.it

Cagliari Roma, ecco tutte le possibili scelte di Pisacane e Gasperini: gli aggiornamenti - Cagliari Roma, ecco le probabili formazioni che saranno scelte da Fabio Pisacane e Gian Piero Gasperini per la gara di domenica dell’Unipol Il prossimo scontro tra il Cagliari e la Roma si preannuncia ... Segnala cagliarinews24.com

Cagliari-Roma pronostico e quote: la chicca dell'esperto - I bookmaker sembrano essere d'accordo con il nostro pronostico riguardo Cagliari- Secondo calciomercato.com