Atalanta vs Cagliari quindicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Atalanta e Cagliari, valida per la quindicesima giornata della Serie A 2025/2026, si presenta come un'occasione importante per entrambe le squadre. I bergamaschi cercano di risalire la classifica, mentre i sardi vogliono consolidare la loro posizione e allontanarsi dalla zona retrocessione. Ecco le probabili formazioni e le modalità di visione dell'incontro.

Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I bergamaschi devono riscattarsi visto che stanno arrancando pericolosamente, mentre i sardi vogliono tenersi a distanza dalla zona retrocessione. Atalanta vs Cagliari si giocherà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 20.45 presso la NewBalance Arena. ATALANTA VS CAGLIARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Se in Champions League il percorso dei nerazzurri è stato fin quì esaltante, non altrettanto si può dire in campionato, dove navigano nelle zone basse della classifica. La squadra di Palladino è reduce dalla sconfitta esterna di Verona, che aggrava un ruolino ben poco invidiabile con una sola vittoria nelle ultime cinque giornate.

