Va a trovare il marito in ospedale a Parma ma lui è morto

Una donna si è recata all’Ospedale Maggiore di Parma per vedere il marito, ricoverato per problemi di salute, ma ha scoperto che era deceduto. La causa del decesso non è ancora chiara, anche se il marito soffriva da tempo di diabete e altre complicazioni. La donna si è trovata davanti alla tragica realtà, senza poterlo salutare. La famiglia ora si trova a gestire il dolore improvviso e inaspettato.

Quando la donna si è recata nel reparto di Diabetologia e Reumatologia ha trovato il letto vuoto. Dopo una prima archiviazione le indagini sono state riaperte: la donna non sarebbe stata avvisata al momento del decesso Si è recata all'Ospedale Maggiore di Parma per far visita a suo marito, un reggiano di 49 anni, ricoverato nel reparto di Diabetologia e Reumatologia. È entrata nella stanza ed ha trovato il letto vuoto. A quel punto gli è stato comunicato che l'uomo era deceduto. Una donna, sotto choc per quanto accaduto, ha querelato l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Dopo una prima archiviazione l'avvocato Raffaella Pellini ha ottenuto la riapertura delle indagini. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Donna travolta e uccisa mentre va a trovare il figlio ricoverato in ospedaleUna donna di Rotello, in Molise, è stata tragicamente investita e uccisa mentre si recava in ospedale a Chieti, in Abruzzo, per visitare il figlio ricoverato.

Investita mentre va a trovare il figlio in ospedale: 69enne foggiana muore dopo 24 ore di agoniaUna donna di 69 anni di Foggia, Anna Colonna, è deceduta dopo essere stata investita mentre si recava in ospedale a trovare il figlio.

IL PRIMO BACIO TRA BABBO GRINCH E MAMMAGIULIA, SONO INNAMORATI!!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Potenza: mamma va a trovare la figlia in Carcere e si mette nei guai! Ecco cosa è successo; Il Napoli frena la corsa della Roma, l’Inter vince e va a -3 dalla vetta, 0-0 tra Juventus e Lazio; Crisi a Crosia, Aiello trova il punto debole e va direttamente da Tridico: disinnescato Graziani; Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, rom com con figli al seguito.

Va a trovare il marito in ospedale a Parma, ma lui è morto: nessuno l’aveva avvisataReggio Emilia Quando si è recata in ospedale per andare a trovare suo marito malato, un reggiano di 49 anni, ha trovato il letto vuoto: le è stato detto che lui era morto e il corpo era già stato port ... msn.com

Va a trovare il padre in carcere con la droga nelle scarpe: 17enne arrestato a LecceAvrebbe dovuto consegnare oltre 400 grammi di droga - tra hashish e cocaina - al padre durante un colloquio nel carcere di Lecce. E per nascondere la droga aveva indossato un paio di scarpe gemelle ... bari.repubblica.it

... Un prosciutto di 18/20 mesi può essere di pezzatura poco pesante e avere meno grasso, le stagionature più alte invece hanno una grande copertura di grasso e sono di dimensioni maggiori. · Puoi trovare il Prosciutto di Parma San - facebook.com facebook