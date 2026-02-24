Parma tenta di rubare una mountain bike in un condominio | arrestata 30enne

Una donna di 30 anni è stata fermata dai Carabinieri di Parma Centro mentre cercava di portare via una mountain bike in un condominio del centro. La sua azione ha attirato l’attenzione degli agenti, che l’hanno immediatamente bloccata. La sospettata aveva già tentato in passato di commettere furti in zona. La bicicletta era stata lasciata incustodita nel cortile condominiale poco prima dell’intervento. La vicenda si conclude con il suo arresto.

I Carabinieri di Parma Centro fermano in flagranza una donna già nota alle forze dell’ordine: bici restituita al proprietario e obbligo di firma per l’arrestata L’episodio è avvenuto il 22 febbraio, quando una pattuglia, durante un servizio di controllo del territorio su Strada Garibaldi, è stata fermata da un cittadino che segnalava la presenza della donna in possesso della bicicletta appena sottratta. I militari hanno raggiunto la sospettata e l’hanno identificata: si tratta di una persona già nota per precedenti reati contro il patrimonio. Secondo quanto ricostruito, la 30enne si era avvicinata alla porta carraia del condominio usando come scusa la richiesta di un telefono per effettuare una chiamata, senza riuscire a convincere il conducente dell’auto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Tenta di rubare 9 pezzi di Parmigiano in un supermercato: denunciato 30enne stranieroNei giorni scorsi, i carabinieri di Fidenza hanno denunciato un uomo di 30 anni, straniero, per aver tentato di rubare nove pezzi di Parmigiano dal supermercato. Catania, forza l’auto in sosta e tenta di rubare oggetti personali: arrestata 46enneNella giornata di ieri, a Catania, la Polizia di Stato ha arrestato una donna di 46 anni con l’accusa di tentata rapina ed evasione.