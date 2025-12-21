Catania forza l’auto in sosta e tenta di rubare oggetti personali | arrestata 46enne

Nella giornata di ieri, a Catania, la Polizia di Stato ha arrestato una donna di 46 anni con l’accusa di tentata rapina ed evasione. L’intervento ha avuto luogo dopo che la donna aveva forzato un’auto in sosta e tentato di sottrarre oggetti personali. L'episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sul rispetto della sicurezza pubblica. La vicenda si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e repressione dei reati nella città.

Intervento della Polizia di Stato a Catania. La Polizia di Stato ha tratto in arresto una donna di 46 anni, residente a Catania, con l'accusa di tentata rapina ed evasione, nel rispetto della presunzione di innocenza, valida fino a eventuale sentenza definitiva. Una lunga scia di precedenti e l'evasione dalla comunità. La donna, già conosciuta alle forze dell'ordine per numerosi reati contro il patrimonio e assuntrice di crack, si era allontanata illegalmente pochi giorni prima da una comunità terapeutica per tossicodipendenti situata in provincia. Proprio per questa evasione era già stata fermata in precedenza dagli stessi agenti.

