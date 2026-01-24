Tenta di rubare 9 pezzi di Parmigiano in un supermercato | denunciato 30enne straniero

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Fidenza hanno denunciato un uomo di 30 anni, straniero, per aver tentato di rubare nove pezzi di Parmigiano dal supermercato. Dopo le verifiche, è stato ritenuto responsabile dell’episodio, che ha portato alla sua identificazione e denuncia alla Procura della Repubblica di Parma. L’intera operazione si inserisce nelle attività di prevenzione e tutela della sicurezza nei punti vendita della zona.

Leggi anche: Già denunciato, ci riprova: fermato mentre tenta di rubare al supermercato Ruba 8 bottiglie di liquore, poi scappa inseguito dai commessi: denunciato 30enne stranieroNei giorni scorsi, i carabinieri di Monticelli Terme hanno denunciato un uomo di 30 anni, di origine straniera, sospettato di aver rubato otto bottiglie di liquore.

