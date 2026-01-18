L' intelligenza artificiale nel comune di Sezze | Duplice obiettivo

Il comune di Sezze avvia un progetto innovativo con l’adozione dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è migliorare l’efficienza dei servizi e rafforzare la comunicazione con i cittadini, posizionandosi tra le prime amministrazioni italiane a sperimentare questa tecnologia in modo strutturato. Un passo importante verso un’amministrazione più moderna, trasparente e funzionale.

La tecnologia avanzata entra nell'amministrazione di Sezze. Il comune sarà tra le prime amministrazioni in Italia a sperimentare in modo strutturato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi interni e nel rapporto con i cittadini. Il progetto, implementato con il Dipartimento di Management La Sapienza Università di Roma, sarà presentato e discusso nel corso del XLI Convegno Nazionale AIDEA Accademia Italiana di Economia Aziendale, in programma il 22 e 23 gennaio 2026 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L'amministrazione di Sezze ormai da anni ha avviato un lavoro di riorganizzazione, digitalizzazione e apertura all’innovazione, con l’obiettivo di rendere il comune più moderno, più efficiente e più vicino alle persone. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Sarebbe opportuno che nel calcio, insieme all’intelligenza artificiale, tornasse di moda anche l’intelligenza umana

Nel calcio, l’intelligenza umana dovrebbe tornare a essere valorizzata accanto alle innovazioni dell’intelligenza artificiale. Come sottolineato da Tony Damascelli sul Giornale, Scott McTominay ha dimostrato che la classe e il talento rimangono fondamentali, contribuendo con due reti decisive al pareggio del Napoli contro l’Inter. Un esempio che invita a riflettere sull’importanza di combinare esperienza e tecnologia per un gioco più autentico ed equilibrato.

il mio album di figurine creato con intelligenza artificiale "modellini auto concept tuning di tutto il mondo" (ogni errore di ortografia e dipeso dal computer) - facebook.com facebook

L’avevano battezzata Ai quando l’intelligenza artificiale ne sapeva assai meno di lei. La cucciola di scimpanzé era arrivata nel Centro per le origini evolutive del comportamento umano dell’Università di Kyoto nel 1977, dalla foresta della Guinea in cui era stat x.com