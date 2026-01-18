L' intelligenza artificiale nel comune di Sezze | Duplice obiettivo

Da latinatoday.it 18 gen 2026

Il comune di Sezze avvia un progetto innovativo con l’adozione dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è migliorare l’efficienza dei servizi e rafforzare la comunicazione con i cittadini, posizionandosi tra le prime amministrazioni italiane a sperimentare questa tecnologia in modo strutturato. Un passo importante verso un’amministrazione più moderna, trasparente e funzionale.

La tecnologia avanzata entra nell'amministrazione di Sezze. Il comune sarà tra le prime amministrazioni in Italia a sperimentare in modo strutturato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi interni e nel rapporto con i cittadini. Il progetto, implementato con il Dipartimento di Management La Sapienza Università di Roma, sarà presentato e discusso nel corso del XLI Convegno Nazionale AIDEA Accademia Italiana di Economia Aziendale, in programma il 22 e 23 gennaio 2026 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L'amministrazione di Sezze ormai da anni ha avviato un lavoro di riorganizzazione, digitalizzazione e apertura all’innovazione, con l’obiettivo di rendere il comune più moderno, più efficiente e più vicino alle persone. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

Sarebbe opportuno che nel calcio, insieme all’intelligenza artificiale, tornasse di moda anche l’intelligenza umana
Nel calcio, l’intelligenza umana dovrebbe tornare a essere valorizzata accanto alle innovazioni dell’intelligenza artificiale. Come sottolineato da Tony Damascelli sul Giornale, Scott McTominay ha dimostrato che la classe e il talento rimangono fondamentali, contribuendo con due reti decisive al pareggio del Napoli contro l’Inter. Un esempio che invita a riflettere sull’importanza di combinare esperienza e tecnologia per un gioco più autentico ed equilibrato.

