Samsung ingaggia ex executive Meta per accelerare sviluppo intelligenza artificiale nei dispositivi mobili

Samsung ha deciso di accelerare il suo sviluppo sull’intelligenza artificiale nei dispositivi mobili. L’azienda ha assunto Heonjae Ha, ex dirigente di Meta, per guidare la divisione dedicata ai chip SoC. Con questa mossa, Samsung punta a rafforzare la propria posizione nel settore e a competere meglio con altri colossi tecnologici.

Samsung ha compiuto un passo strategico di rilevanza storica nel settore dell'intelligenza artificiale mobile, trasferendo il nucleo centrale dello sviluppo dei chip SoC — i processori che governano le prestazioni dei dispositivi — sotto il controllo diretto della divisione mobile, guidata da Heonjae Ha, ex dirigente di Meta e veterano del settore semiconduttori con un curriculum che spazia da Apple a SK Hynix. L'annuncio, avvenuto il 4 febbraio 2026, non è solo un cambio di struttura interna, ma un segnale chiaro: l'azienda sudcoreana vuole non solo competere con Apple e Google, ma riscrivere le regole del gioco in un mercato in cui l'AI locale, ovvero l'elaborazione intelligente che avviene direttamente sullo smartphone senza dover inviare dati al cloud, è diventata il nuovo confine della differenza tra prodotti di fascia alta.

