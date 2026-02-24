Parlasco commissariata | dopo le dimissioni di Pomi arriva il commissario Nicoletti

Il Comune di Parlasco è stato commissariato dopo le dimissioni del sindaco Dino Pomi, che hanno provocato l’interruzione dell’attività amministrativa. La decisione è stata presa per garantire la continuità del governo locale, poiché il consiglio comunale è stato sospeso. Il nuovo commissario, Nicoletti, ha già iniziato a prendere in mano la gestione del paese. La situazione si è sbloccata con questa nomina, che segna un cambio di rotta.

Tre consiglieri di maggioranza avevano ritirato la fiducia al sindaco eletto nel 2024 con soli sette voti di scarto. Il prefetto Paolo Ponta sospende il consiglio comunale e nomina la viceprefetto Marcella Nicoletti Il Comune di Parlasco, piccolo borgo della Valsassina nel lecchese, è ufficialmente commissariato. Le dimissioni rassegnate dal sindaco Dino Pomi sono diventate irrevocabili, aprendo così la strada alla sospensione del consiglio comunale e all'avvio della procedura di scioglimento. La Prefettura di Lecco ha comunicato, martedì 24 febbraio, che "il prefetto Paolo Ponta ha disposto la sospensione dell'organo consiliare": per garantire la continuità dell'azione amministrativa e la regolare gestione dell'ente, è stata contestualmente nominata commissario prefettizio la dottoressa Marcella Nicoletti, viceprefetto, alla quale sono stati conferiti i poteri spettanti al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale.