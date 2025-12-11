Figline e Incisa | arriva il commissario dopo le dimissioni del sindaco Pianigiani

Dopo le dimissioni di Valerio Pianigiani avvenute il 20 novembre 2025, arriva a Figline e Incisa un commissario prefettizio, Antonietta Lonigro. La nomina segna un passaggio temporaneo nella gestione del Comune in attesa di nuove elezioni. La situazione politica locale si sta definendo in un momento di transizione.

