Finanziaria 2026 più risorse contro la violenza di genere e per le pari opportunità

La Legge di Bilancio per il 2026 prevede più fondi per combattere la violenza di genere e promuovere le pari opportunità. Il governo punta a intervenire sulle radici culturali del fenomeno, cercando di cambiare mentalità e sensibilizzare l’opinione pubblica. L’obiettivo è ridurre le situazioni di violenza che, troppo spesso, vengono tollerate o ignorate.

palazzo Chigi Roma – Foto di Franca Terra x L'Opinionista ROMA – Prevenire la violenza significa agire sulle sue radici culturali e sulle cause profonde che la rendono possibile e, troppo spesso, socialmente tollerata. Per questo le strategie politiche più efficaci sono quelle che investono sull'educazione, sulla sensibilizzazione e sulla piena realizzazione delle pari opportunità in ogni ambito della vita pubblica e privata. La violenza maschile contro le donne non nasce infatti nel vuoto, ma si alimenta di discriminazioni persistenti, stereotipi di genere e modelli culturali sessisti che continuano a definire ruoli, aspettative e rapporti di potere.

