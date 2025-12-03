Milano Cortina 2026 il viaggio della fiamma | Gregorio Paltrinieri primo tedoforo a Roma e tutti gli altri fino al 6 febbraio

La Fondazione Milano Cortina 2026 annuncia di giorno in giorno i tedofori che accompagneranno la Fiamma Olimpica nel suo viaggio simbolico verso i Giochi Invernali Secondo un'anticipazione sarà il nuotatore a fare i primi metri della staffetta che avrà fra i protagonisti il cestista Achille Polonara Elisa Di Francisca e Gianmarco Tamberi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Milano Cortina 2026, il viaggio della fiamma: Gregorio Paltrinieri primo tedoforo a Roma e tutti gli altri fino al 6 febbraio

Sky tg24. . Sono state svelate le vetrine di Rinascente decorate in onore delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, un evento che ha fatto conoscere anche le divise di coloro che porteranno le medaglie agli atleti. - facebook.com Vai su Facebook

@Gian__9 è Tedoforo di Milano Cortina 2026!? IL CAPITANO CHE PORTERA' AVANTI LA FIAMMA OLIMPICA News? federvolley.it/node/132334 #MilanoCortina2026 #Olympics #TorchRelay2026 #LaNazionale | @milanocortina26 @Coninews Vai su X

Milano-Cortina 2026, tra i tedofori ci sarà anche Achille Polonara - Cortina 2026, che scatterà sabato 6 dicembre a Roma per poi concludersi due mesi più tardi nel capoluogo lomba ... Si legge su sportal.it

Milano-Cortina 2026, Gregorio Paltrinieri sarà il primo tedoforo: al via sabato il viaggio della fiaccola olimpica - Da Paltrinieri a Polonara, da Di Francisca a Tamberi: svelati i protagonisti della staffetta che attraverserà Roma dopo l’accensione al Quirinale ... Scrive altarimini.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026, il percorso della fiamma olimpica e chi sono i tedofori - Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, il percorso della fiamma olimpica e chi sono i tedofori ... Da tg24.sky.it

Milano Cortina 2026: Paltrinieri primo tedoforo della fiaccola olimpica. Ci sarà anche Polonara - Il viaggio della fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026, sabato 6 dicembre, partirá dalle mani di un tedoforo di eccezione: Gregorio Paltrinieri. Lo riporta oasport.it

Milano-Cortina: Fiamma domani a Roma,tutto pronto per il Viaggio - Il fuoco olimpico arriverà domani a Roma, dove sarà accolto dal presidente della Repubblica Sergio ... Lo riporta ansa.it

Mattarella accende l’Italia olimpica: dal Quirinale il viaggio della Fiamma verso Milano-Cortina 2026 - Il 5 dicembre al Quirinale verrà accesa la torcia olimpica di Milano- Lo riporta policymakermag.it