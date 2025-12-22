Milano Cortina 2026 oggi la cerimonia di consegna del tricolore ai portabandiera azzurri L’orario esatto e chi parteciperà
Oggi, lunedì 22 dicembre 2025, si terrà al Quirinale a partire dalle ore 12.00 la cerimonia di consegna della bandiera agli atleti italiani in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, affiderà il tricolore ai quattro portabandiera dell’Italia verso la cerimonia inaugurale della manifestazione a cinque cerchi. Ricordiamo che gli alfieri azzurri selezionati dal CONI sono la sciatrice Federica Brignone, il giocatore di curling Amos Mosaner (loro due sfileranno a Cortina d’Ampezzo), il fondista Federico Pellegrino e la pattinatrice Arianna Fontana (che rappresenteranno l’Italia allo stadio San Siro di Milano) per l’evento che aprirà ufficialmente la terza edizione dei Giochi Invernali della storia in programma nel Bel Paese. 🔗 Leggi su Oasport.it
