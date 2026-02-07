Milano Cortina 2026 una straordinaria cerimonia d’apertura | l’emozione dei Portabandiera Azzurri

Questa mattina, a Milano, si è svolta la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali 2026. Una lunga sfilata di atleti ha attraversato il centro, portando in alto le bandiere dei diversi Paesi. L’emozione è salita alle stelle quando i Portabandiera Azzurri sono saliti sul palco, ricevendo il caloroso applauso del pubblico. La manifestazione ha mostrato un’Italia compatta e orgogliosa, pronta a vivere questa grande festa dello sport.

Milano – Cortina – Una lunga sfilata delle squadre partecipanti e una emozionante cerimonia d’apertura alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che ha incantato il mondo (leggi qui). E in fondo a quella lista di atleti, come prevede il protocollo olimpico, ecco il team del Paese partecipante, anticipato e accolto dall’attesa del pubblico. Dall’enorme cerchio innalzato, simbolo di accoglienza e di armonia (il filo conduttore dell’evento di apertura e il tema che accompagna i Giochi Olimpici Invernali, ecco loro: l’Home Team (lo slogan adottato dal Coni) e l’Italia Team Azzurra. A Milano, come a Cortina, come a Predazzo e Livigno.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Arianna Fontana è stata confermata come portabandiera italiana per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Stasera alle 20 prende il via ufficialmente la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Quali città ospiteranno i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026?; Milano Cortina 2026: la Polizia di Stato e la sicurezza olimpica; DIRETTA - Milano Cortina 2026, discesa libera: Von Allmen davanti a Franzoni e Paris - Le gare; Milano Cortina 2026: tutti gli eventi e le collezioni moda dedicate alle Olimpiadi.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: chi sono Sara Conti e Niccolò Macii, gli ex compagni di vita ancora uniti nel pattinaggioLa 25enne di Alzano Lombardo e il 30enne di Milano sono all’esordio assoluto ai Giochi Invernali. I due, legati sentimentalmente in passato, hanno superato diversi momenti difficili anche sulla pista ... ilgiorno.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: chi è Michele Boscacci, il veterano dello sci alpinismo azzurroPer la prima volta lo disciplina viene ammessa ai Giochi invernali: il 36enne valtellinese nato a Sondalo vuole approfittarne per ottenere il successo più prestigioso della sua già brillantissima carr ... ilgiorno.it

Ieri sono stati inaugurati i giochi olimpici Milano Cortina 2026 2 ore 54 minuti e 27 secondi Alboreto is nothing www.supercazzola.it facebook

MILANO CORTINA | Show planetario a San Siro per le Olimpiadi. Cerimonia di apertura tra arte e musica, oltre 2 miliardi nel mondo gli spettatori davanti alle tv. SHORT VIDEO #ANSA x.com