Garlasco l’ex pm Venditti | Rifarei esattamente quello che ho fatto nessuno mi ha corrotto Non ci sono elementi nuovi è il gioco dell’oca

Garlasco (Pavia), 16 febbraio 2026 – "Dopo che sono stato un uomo della giustizia per oltre 40 anni mi sento tradito dalla giustizia e non mi aspetto più nulla di buono. Nei miei confronti è stata avviata una campagna denigratoria che non si è mai vista ". Questa è una anticipazione dell'intervista all'ex procuratore Mario Venditti, che per due volte chiese e ottenne l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, in onda questa sera a "Quarta Repubblica", su Retequattro. L'ex procuratore di Pavia Mario Venditti in una immagine di archivio. I Carabinieri e i finanzieri all'opera da stamani a Garlasco nelle abitazioni della famiglia Sempio sono coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia, che ha emesso i provvedimenti nell'ambito di un fascicolo che vede indagato l'ex procuratore.