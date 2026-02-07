Domani pomeriggio, la Vigor torna in campo per il derby contro il Fossombrone. Nonostante alcune assenze, la squadra mostra fiducia e entusiasmo. I giocatori sperano di ritrovare la vittoria che manca da tempo. La sfida si svolge in un clima acceso e carico di aspettative.

Nonostante qualche defezione, la Vigor affronterà il derby di domani pomeriggio contro il Fossombrone con fiducia ed entusiasmo. Non si discosta da questo spirito costruttivo il direttore generale vigorino Jacopo Colombo che, da Milano, sta seguendo con attenzione la settimana di lavoro della squadra. Colombo, come sta la Vigor a poche ore dal derby? "La squadra è serena e concentrata. Purtroppo veniamo da una sconfitta, maturata contro un’avversaria che è stata capace di sfoderare tutto il suo potenziale. Per quanto dia fastidio possiamo approfittarne per alzare l’asticella e migliorare". La sconfitta di Teramo può creare contraccolpi? "Non penso questo, anzi, la Vigor ha saputo reagire nonostante lo scossone iniziale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Senigallia. "Sarebbe bello tornare a vincere nel derby»

Domenica a Senigallia si svolgerà il derby tra Vigor e Maceratese, con i tifosi ospiti non ammessi.

