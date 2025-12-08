Spalletti | A Napoli ho tanti amici come poi quando andrò via da Torino mi rimarranno tanti amici a Torino

Intervenuto a ‘La Nuova DS’ su Rai 2, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha commentato la sconfitta contro il Napoli: Le parole di Spalletti. Quanto pesa questa sconfitta? «Quanto pesa non lo so, dipenderà da quello che dirà il futuro. So che questa gara qui poteva darci molto e ora questo molto dobbiamo andare a raccoglierlo nelle partite seguenti perché siamo stati sotto il nostro livello massimo e quindi si farà un’analisi corretta e si va a cercare di migliorare fin da subito». La prima cosa da migliorare? «In base alla partita di stasera ce ne sono diverse, potrebbe essere quella di come si fa a circolare la palla perché l’abbiamo fatta circolare lentamente e male». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

spalletti napoli ho tantiSpalletti alla Rai: "A Napoli tanti amici, quando andrò via da Torino me ne resteranno anche lì" - Intervenuto a 'La Nuova DS' su Rai 2, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha commentato la sconfitta di Napoli. Riporta tuttonapoli.net

spalletti napoli ho tantiSpalletti in conferenza: “A Napoli ho portato non solo il titolo ma portato valore per ricostruire squadra fortissima” - Luciano Spalletti ha parlato nella conferenza stampa dopo la sconfitta della sua Juventus al Maradona. Lo riporta iamnaples.it

spalletti napoli ho tantiJuve, Spalletti: "A Napoli anni straordinari, portato valore per ricostruire squadra forte" - Al termine della sfida contro il Napoli, il tecnico dela Juventus Luciano Spalletti interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego. Lo riporta tuttomercatoweb.com

