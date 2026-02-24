Pantelleria nuovo cadavere sugli scogli

Un corpo senza vita è stato scoperto sugli scogli di Bue Marino a Pantelleria, probabilmente a causa delle onde che lo hanno trascinato a riva. La vittima, in avanzato stato di decomposizione, è stata trovata questa mattina da un passante. La zona è stata immediatamente delimitata dalle forze dell’ordine per gli accertamenti. La scoperta ha attirato l’attenzione di residenti e pescatori locali, preoccupati per le recenti segnalazioni sulla presenza di corpi in mare.

© Cms.ilmanifesto.it - Pantelleria, nuovo cadavere sugli scogli

Un altro corpo senza vita è stato restituito dal mare a Pantelleria. Il cadavere è stato individuato sugli scogli di Bue Marino, in uno stato di decomposizione tale che gli inquirenti non sono riusciti a stabilire con certezze se si tratti di un uomo o di una donna. È il sesto nelle acque della piccola isola, il quindicesimo tra le coste di Sicilia e Calabria. Tutto in appena due settimane. La scia di salme ha coinvolto diverse località: oltre la stessa Pantelleria Custonaci, Trapani, Marsala, Petrosino, San Vito lo Capo, Tropea, Scalea e Amantea. I corpi apparterrebbero ai migranti. Il timore è che siano solo una piccola parte di quelli scomparsi nei giorni del ciclone Harry (tra 380 e 1.