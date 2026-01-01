Cadavere di un uomo trovato sugli scogli a Vesima indagini della Capitaneria di porto
È stato rinvenuto un cadavere di un uomo, di circa trent’anni, sugli scogli di Vesima. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo senza successo. Le autorità competenti, tra cui la Capitaneria di porto, hanno avviato le indagini per chiarire le cause della morte e ricostruire l’accaduto. La vicenda è attualmente sotto approfondimento.
La vittima è un trentenne. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo ma ormai non c’era più nulla dare. Tra le ipotesi un incidente oppure un malore. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
