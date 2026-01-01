Cadavere di un uomo trovato sugli scogli a Vesima indagini della Capitaneria

Un uomo di circa trent’anni è stato rinvenuto senza vita sugli scogli a Vesima. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo senza successo. La Capitaneria di Porto ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Al momento, non sono ancora stati forniti ulteriori dettagli sulla vicenda.

La vittima è un trentenne. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo ma ormai non c'era più nulla dare. Tra le ipotesi un incidente oppure un malore.

