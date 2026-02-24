Panariello a Carlo Conti | Invece della Tigre della Malesia potevi avere il Gatto della Versilia

Panariello ha commentato scherzosamente a Carlo Conti, criticando la scelta della Tigre della Malesia come mascotte del Festival di Sanremo 2026. La battuta nasce dalla sua idea di sostituire l’animale selvatico con un gatto più locale, simbolo della Versilia. Il video, condiviso sui social, ha subito attirato l’attenzione degli utenti, che hanno reagito con commenti e meme. La scena si aggiunge alle numerose discussioni sull’evento musicale.

Firenze, 24 febbraio 2026 – A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, non poteva mancare un altro video ironico sui social. L’ultima gag è di Giorgio Panariello che ha pubblicato un video in cui prende bonariamente in giro Carlo Conti e lo rimprovera scherzosamente per non aver chiamato lui, Panariello, e l’altro amico Leonardo Pieraccioni sul palco dell’Ariston. Il video di Panariello: “Per chi ci hai preso? Per la banda Bassotti?”. Nel video, Panariello si rivolge direttamente all’amico conduttore con il suo consueto tono ironico: "Ciao Carlo, ma che è successo con Leonardo (Pieraccioni, ndr )? Mi ha telefonato, tutto risentito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Sandokan torna di attualità: la leggenda della Tigre della Malesia in libreria con Gallucci Editore

Sandokan | Il Trailer è Online: Can Yaman è la Tigre della Malesia!È disponibile il trailer italiano di Sandokan, la nuova serie prodotta da Lux Vide e Rai Fiction, in arrivo su Disney+ il 17 gennaio 2026.

