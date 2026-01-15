Sandokan | Il Trailer è Online | Can Yaman è la Tigre della Malesia!

È disponibile il trailer italiano di Sandokan, la nuova serie prodotta da Lux Vide e Rai Fiction, in arrivo su Disney+ il 17 gennaio 2026. Con Can Yaman nel ruolo della Tigre della Malesia, la serie rappresenta un’importante produzione internazionale. La presentazione offre un’anticipazione dello sviluppo narrativo e delle atmosfere che caratterizzeranno questa attesa produzione streaming.

Disney+ ha svelato oggi il trailer italiano di Sandokan, la nuova serie evento internazionale prodotta da Lux Vide (Gruppo Fremantle) in collaborazione con Rai Fiction, in arrivo in esclusiva streaming il 17 gennaio 2026. Un ritorno moderno e spettacolare al classico di Emilio Salgari, con un cast internazionale guidato da Can Yaman nei panni di Sandokan. Sandokan La storia di un pirata leggendario Ambientata nel Borneo del 1841, tra popoli in lotta per la libertà e potenze coloniali avide, la serie segue Sandokan, un pirata che vive alla giornata solcando il mar della Cina con il fedele Yanez e la sua ciurma cosmopolita.

