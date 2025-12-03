Sandokan torna di attualità | la leggenda della Tigre della Malesia in libreria con Gallucci Editore

Con l'arrivo in tv della nuova serie dedicata a Sandokan su Rai Uno, il celebre pirata creato da Emilio Salgari torna di attualità anche in libreria. Il personaggio, noto come la "Tigre della Malesia", è protagonista di una nuova edizione per giovani lettori, pubblicata da Gallucci Editore all'interno della collana Imperdilibri. Il volume, ridotto e adattato da Moreno Giannattasio e arricchito dai disegni di Daniele Fabbri, racconta le avventure di Sandokan, nobile pirata temuto sui mari del Sud, deciso a vendicarsi dei coloni inglesi che hanno sterminato la sua famiglia e privato il suo regno.

