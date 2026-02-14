Servono interventi urgenti per salvare spiaggia e stabilimenti | l’appello degli operatori di Bovo Marina dopo le mareggiate

Gli operatori di Bovo Marina chiedono interventi urgenti dopo le mareggiate che hanno danneggiato spiaggia e stabilimenti. La forza delle onde ha portato alla distruzione di alcune strutture e ha reso difficile la gestione quotidiana. I gestori si stringono intorno alla speranza di ricostruire, ma sottolineano la necessità di un intervento immediato da parte delle autorità locali e regionali.

“Ripartiremo, ci proviamo, stiamo facendo il possibile per provarci, non ci abbattiamo. Chiediamo l’aiuto del sindaco, della Regione, delle istituzioni, perché devono prendere un provvedimento. A Bovo Marina in due anni è già sparita tutta la spiaggia. Se continuiamo così, altro che turismo. Ci resta solo di tornare come i nonni, con la zappa in mano”. A parlare, mentre lavora per ripristinare i danni provocati dall’erosione costiera, è Franco Campisi, tra i titolari dello stabilimento Canaima di Bovo Marina, la spiaggia di Montallegro, duramente colpita dalle mareggiate provocate dai cicloni Harry e di San Valentino.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il ciclone di San Valentino ha colpito duramente la costa di Bovo Marina, nel territorio di Montallegro, provocando danni ingenti e facendo scattare l’allarme erosione costiera.

Nel carcere della Spezia, un agente della Polizia Penziaria è stato vittima di un'aggressione da parte di un detenuto straniero, che gli ha provocato una frattura al naso.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ciclone Harry, l'appello al Governo: Servono interventi urgenti per salvare le imprese costiere; Palazzetto dello Sport di Montevarchi: servono interventi urgenti; COPPOLA (AVS) * SOLIDARIETÀ: IL PIANO FREDDO VA RIVISTO, SERVONO INTERVENTI URGENTI PER PROTEGGERE I SENZA DIMORA IN TRENTINO; Palasport di Montevarchi, sopralluogo dei capigruppo Rossi e Camiciottoli: Servono interventi urgenti e un piano straordinario di manutenzione.

Palazzetto dello Sport di Montevarchi: «servono interventi urgenti»Arezzo, 11 febbraio 2026 – P alazzetto dello Sport di Montevarchi: «servono interventi urgenti e un piano serio di manutenzione straordinaria». «Lo scorso giovedì 5 febbraio, dopo aver effettuato come ... lanazione.it

I problemi del palasport : Infiltrazioni d’acqua servono interventi urgentiLa denuncia dei capigruppo di Impegno Comune e Avanti Montevarchi–Europa Verde. Cristina Rossi e Fabio Camiciottoli dopo un sopralluogo hanno evidenziato tutti i problemi. . msn.com

CAMPIONATO DELLA SICILIA TURNO PRELIMINARE Si vota tenendo premuto il tasto del mi piace e selezionando la faccina corrispondente allo stemma che si vuole votare. Si vota fino alle 21:01. BOVO MARINA MONTALLEGRO MONTELEPRE # facebook