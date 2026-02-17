A Trentola Ducenta, la palestra della scuola Media non è chiusa, nonostante circolino voci sulla sua inagibilità. La causa sono stati i pannelli di protezione che si erano staccati a causa dell’umidità e sono stati semplicemente riattaccati. Un intervento rapido ha ripristinato le condizioni di sicurezza, smentendo le voci di un improvviso problema strutturale.

Il sindaco Apicella sgombra il campo dalle polemiche: "Ci limitiamo a stigmatizzare il comportamento di chi è sempre alla ricerca di futili motivi per denigrare l’operato dell’amministrazione comunale" La presunta inagibilità della palestra della scuola Media anima il dibattito politico a Trentola Ducenta. A fare chiarezza sulla situazione è il sindaco Michele Apicella: “E' bene precisare che, a causa dell’umidità, alcuni pannelli di protezione, installati come miglioria di una palestra che precedentemente non li contemplava, si erano staccati dal muro. Si è provveduto, quindi, a riattaccarli con materiale resistente all’umido e a restituire la palestra alla completa fruibilità degli alunni senza alcun aggravio di spesa per le casse comunali”.🔗 Leggi su Casertanews.it

Atalanta Chelsea, Palladino nel post gara: «Oggi i ragazzi sono stati perfetti, in difesa sono stati impressionanti. Hanno avuto coraggio»Dopo la sconfitta contro il Chelsea, Palladino ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori, sottolineando la loro difesa e il coraggio dimostrato.

“Gli Usa sono al collasso economico e depredano chi non può difendersi”. Parla il docente dell’Università di Lüneburg, De Angelis: “Gli Stati Uniti non sono nostri alleati, vogliono solo sfruttarci”L’affermazione di De Angelis, docente dell’Università di Lüneburg, evidenzia come gli Stati Uniti agiscano per i propri interessi, spesso a discapito di altri Paesi.

