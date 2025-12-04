La fisica è difficile? Le lezioni devono essere più splatter
Una fusione di arte e scienza. Così è nato il progetto di Vincenzo Schettini, il professore che ha deciso di trasformare la fisica da pura lezione in vero e proprio intrattenimento. Dal 2015 il canale YouTube La fisica che ci piace, approdato nel tempo su tutte le altre piattaforme, intercetta tutti coloro che a questa materia magari non si avvicinerebbero mai, perché vista come troppo complessa o difficile da comprendere. E da lì, il corso di formazione per docenti italiani al Cern di Ginevra, la pubblicazione di tre libri con Mondadori Electra, La fisica che ci piace (2022), Ci vuole un fisico bestiale (2023) e La vita che ci piace, uscito il 30 settembre e incentrato sullo spiegare i meccanismi che scatenano le nostre emozioni attraverso la fisica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
NONOSTANTE L’IMPEGNO, MONTEVALLE NON CI HA RISPARMIATO NULLA. Una partita intensa, fisica, difficile… ma anche da queste sfide si impara. Ogni gara è un passo nel percorso di crescita, e questa non fa eccezione. Testa alta e avanti così. - facebook.com Vai su Facebook
Il professor Vincenzo Schettini: "Nelle lezioni di fisica bisogna essere più splatter" - Il professor Vincenzo Schettini al Giornale commenta i risultati delle prove di fisica del test di Medicina: "È frustrante sentir dire sempre che gli insegnanti devono fare di più. Lo riporta ilgiornale.it
Il professor Vincenzo Schettini: “A teatro una lezione futuristica. La fisica sarà ancora più pop” - Così Vincenzo Schettini, il professore più famoso del web definisce il suo spettacolo teatrale ’La fisica ... Riporta lanazione.it
"Da zero a fisica", lezioni al museo - Il Museo italiano di scienza planetarie presenta la rassegna "Da zero a fisica" con lezioni sull'universo e la fisica classica. Segnala lanazione.it
Il prof Schettini e la sua «Fisica che ci piace» arriva alla ChorusLife Arena - Vincenzo Schettini, il professore di fisica più amato del web, torna nei teatri di tutta Italia con «La fisica che ci piace – La lezione show», lo spettacolo di grande successo che nella scorsa ... Scrive ecodibergamo.it
Schettini, la prima volta a teatro con 'La fisica che ci piace' - Vincenzo Schettini arriva per la prima volta a teatro con le sue lezioni trasformate nello spettacolo 'La fisica che ci piace - Lo riporta ansa.it
I professori influencer. Lezioni di fisica e di vita - Prof influencer come Vincenzo Schettini e Maestra Giulia stanno trasformando l'educazione con milioni di follower su Instagram, condividendo gioie e dolori della scuola. Lo riporta quotidiano.net