Una fusione di arte e scienza. Così è nato il progetto di Vincenzo Schettini, il professore che ha deciso di trasformare la fisica da pura lezione in vero e proprio intrattenimento. Dal 2015 il canale YouTube La fisica che ci piace, approdato nel tempo su tutte le altre piattaforme, intercetta tutti coloro che a questa materia magari non si avvicinerebbero mai, perché vista come troppo complessa o difficile da comprendere. E da lì, il corso di formazione per docenti italiani al Cern di Ginevra, la pubblicazione di tre libri con Mondadori Electra, La fisica che ci piace (2022), Ci vuole un fisico bestiale (2023) e La vita che ci piace, uscito il 30 settembre e incentrato sullo spiegare i meccanismi che scatenano le nostre emozioni attraverso la fisica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "La fisica è difficile? Le lezioni devono essere più splatter"