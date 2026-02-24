Palestra delle Frediani in dirittura d’arrivo

La ripresa dei lavori ha causato il rallentamento dei lavori alla palestra delle Frediani. I lavori stanno per terminare, con l’installazione degli ultimi impianti e la sistemazione degli spazi esterni. La riapertura della viabilità ha permesso di ripristinare gli stalli di sosta, che erano stati temporaneamente chiusi. La fine dei lavori si avvicina e l’inaugurazione è prevista tra circa un mese. L’intera area si prepara alla consegna ufficiale.

© Lanazione.it - Palestra delle Frediani in dirittura d’arrivo

Tra poco più di un mese è attesa l’inaugurazione della nuova palestra della scuola Frediani. I lavori sono infatti quasi completati, tanto che è stata ripristinata la viabilità e rimessi a disposizione gli stalli di sosta che erano stati interdetti per il passaggio dei mezzi pesanti. Un anno e mezzo fa è stata avviata la demolizione e ricostruzione della palestra che serviva la Ermenegildo Frediani (e che era stata realizzata negli anni Sessanta con ovvie necessità di adeguamento): con un investimento di circa 1 milione e 500 mila euro, è stato dunque portato a segno un nuovo servizio che non sarà destinato solo agli studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it Arrivo a Torino per le visite mediche: Boga in dirittura d’arrivo con la JuventusArriva a Torino per le visite mediche, Jeremie Boga è pronto a vestire la maglia della Juventus. Porta Romana cambia volto. Lavori in dirittura d’arrivoPorta Romana si prepara a rinnovarsi: i lavori di riqualificazione alla zona esterna alle mura di viale Barsanti, di fronte alle Piscine Pincardini, sono ormai in fase di completamento.