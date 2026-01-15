Porta Romana cambia volto Lavori in dirittura d’arrivo

Porta Romana si prepara a rinnovarsi: i lavori di riqualificazione alla zona esterna alle mura di viale Barsanti, di fronte alle Piscine Pincardini, sono ormai in fase di completamento. Questa trasformazione mira a migliorare l’area, offrendo uno spazio più funzionale e curato per cittadini e visitatori. Seguono i dettagli sui progressi e le novità che interesseranno presto questa parte della città.

SANSEPOLCRO Un nuovo look a Porta Romana per la parte esterna alle mura di viale Barsanti, di fronte alle Piscine Pincardini. I lavori, iniziati in estate, stanno per terminare ed entro la fine del corrente mese le transenne verranno tolte; già ora, chi transita in zona si può rendere conto delle modifiche apportate attorno al bastione di San Niccolò. Prima operazione: la passeggiata pedonale, che dall'arco del Campaccio arriva fino alle abitazioni di viale Pacinotti, a ridosso della cinta muraria; una striscia in mezzo al prato verde, leggermente staccata dal perimetro in pietra. E poi, a lato della strada (liberata nel frattempo dall'ultima isola spartitraffico, quella all'altezza dell'ingresso delle Piscine) sono stati ricavati 15 box per la sosta delle auto, più uno per i portatori di handicap e accanto anche lo spazio con la pensilina per la fermata degli autobus.

