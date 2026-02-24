Palestra degli Archi fine lavori mai L' Erap allunga ancora la conclusione del cronoprogramma

La Palestra degli Archi rimane incompleta a causa di continui ritardi e problemi emersi durante i lavori. L’Erap aveva promesso di terminarla entro i primi mesi del 2026, ma il cantiere ancora non è ultimato. Tra le cause principali ci sono stati anche incidenti gravi avvenuti sul sito. La situazione crea una forte preoccupazione tra i residenti, che attendono da tempo la riapertura della struttura.

La nuova data risulta al momento essere agosto-settembre 2026. Ironico l'assessore Stefano Tombolini: «Per cui ci risentiamo a ottobre» ANCONA – Palestra degli Archi. Fine lavori mai. Dopo ritardi su ritardi, alcuni dei quali a seguito di gravi fatti accaduti nel cantiere di lavoro, la scorsa estate l'Erap aveva assicurato che l'opera sarebbe stata completata entro i primi mesi del 2026. E invece, giunti quasi a marzo ancora niente. Se ne riparlerà per agosto-settembre. Questo in base al nuovo cronoprogramma aggiornato. Sarà la volta buona? Lo sperano un po' tutti, compreso l'assessore Tombolini che non ha risparmiato ironia sull'ennesimo traguardo annunciato.