Parco del Granita l' ultimatum del Comune alla ditta per la conclusione dei lavori di riqualificazione

Il Comune ha emesso un ultimatum alla ditta incaricata dei lavori di riqualificazione del Parco del Granita, a causa dei ritardi accumulati. La decisione deriva dal fatto che l’impresa non ha rispettato le scadenze previste e si rischia di prolungare ulteriormente il cantiere. La municipale chiede di completare le opere entro una nuova data stabilita, per permettere la riapertura del parco ai cittadini. La situazione rimane sotto controllo.

JESI – L’amministrazione comunale ha intimato alla ditta che sta procedendo alla riqualificazione del parco del Granita di procedere rapidamente alla conclusione dei lavori. Mancano infatti ancora pochi aggiustamenti per rendere il parco finalmente fruibile dai cittadini i quali, specialmente chi risiede in zona, attendono ovviamente di poterne disporre. Sono infatti da ultimare i percorsi già tracciati, gli interventi tecnici legati all’illuminazione, la segnaletica, oltre che le attrezzature accessorie per completare a regola d’arte i lavori. La decisione è stata presa dopo che il puntuale monitoraggio che l’amministrazione compie sui cantieri aperti in città ha evidenziato ingiustificati ritardi che vanno rapidamente superati nel rispetto delle procedure degli appalti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

