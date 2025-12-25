Lavori per la nuova palestra del Classico | a fine anno chiude via Carducci le modifiche alla viabilità

Per la realizzazione della nuova palestra del liceo Classico in via Carducci, a cura della Provincia di Ravenna, saranno eseguite, il 29 e il 30 di dicembre e in caso di maltempo anche il 31, le operazioni di smontaggio di una gru e il tratto tra via di Roma e il civico 9 sarà vietato al transito. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

