Lavori per la nuova palestra del Classico | a fine anno chiude via Carducci le modifiche alla viabilità
Per la realizzazione della nuova palestra del liceo Classico in via Carducci, a cura della Provincia di Ravenna, saranno eseguite, il 29 e il 30 di dicembre e in caso di maltempo anche il 31, le operazioni di smontaggio di una gru e il tratto tra via di Roma e il civico 9 sarà vietato al transito. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
A Milano c'è una nuova scuola dove palestra, biblioteca e auditorium saranno aperti al quartiere.
Lavori per la nuova palestra del Classico: il 29 e 30 dicembre via Carducci chiusa, le modifiche alla viabilità - Nell’ambito dei lavori per la realizzazione della nuova palestra del liceo Classico in via Carducci, a cura della Provincia di Ravenna, saranno eseguite, il 29 e il 30 di dicembre e in caso di maltemp ... ravennawebtv.it
Nuova ciclabile in via Carducci - In via Carducci, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova palestra del liceo Classico, arriverà anche una pista ciclabile. ravennawebtv.it
Mutuo da un milione per la palestra in via Bellini - Per realizzare l’impianto della nuova scuola, il Comune si è messo in moto avviando l’ultimo passo di un iter finanziario da 2,5 milioni di euro totali . msn.com
