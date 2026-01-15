Pestato per aver difeso la titolare di un pub il video finisce sui social | identificato un 31enne a Cefalù
A Cefalù, un uomo di 31 anni è stato identificato dopo aver aggredito un cliente nel tentativo di difendere la titolare di un pub. Inizialmente, l’uomo aveva subito un rimprovero senza reagire, ma successivamente ha attirato la vittima in un luogo isolato, dove è avvenuta l’aggressione. Il video dell’accaduto è diventato virale sui social, portando all’individuazione del responsabile.
In prima battuta avrebbe incassato quel rimprovero da un altro cliente senza battere ciglio, poi però lo avrebbe attirato con una scusa in un luogo più appartato per pestarlo a sangue. La polizia ha eseguito un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese notificando a un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Usura da 70mila euro al titolare del pub: finisce ai domiciliari
Leggi anche: Bari, finisce male per il proprietario dell’auto trasformata in albero di Natale: il video virale sui social
Cefalù, pestato per aver difeso una commerciante: identificato un 31enne - CEFALU’ – Pestato per aver difeso una commerciante di Cefalù che aveva avuto una discussione con un 31enne durante un acquisto. livesicilia.it
Prato, 17 dicembre 2025 – Massimo Cosmo, 50 anni, di Napoli, residente a Quarrata, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito e pestato fino a ridurlo in fin di vita, un uomo di 46 anni lo scorso 26 ottobre. La vittima è tutt’ora ricover facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.