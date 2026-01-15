Pestato per aver difeso la titolare di un pub il video finisce sui social | identificato un 31enne a Cefalù

A Cefalù, un uomo di 31 anni è stato identificato dopo aver aggredito un cliente nel tentativo di difendere la titolare di un pub. Inizialmente, l’uomo aveva subito un rimprovero senza reagire, ma successivamente ha attirato la vittima in un luogo isolato, dove è avvenuta l’aggressione. Il video dell’accaduto è diventato virale sui social, portando all’individuazione del responsabile.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.