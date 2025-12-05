Claude Monet come non l’avete mai visto | a Milano un viaggio immersivo tra luce ninfee e rivoluzione impressionista

Vanityfair.it | 5 dic 2025

Claude Monet: The Immersive Experience è la nuova esperienza multimediale allo Spazio Ventura trasforma il percorso del maestro francese in un racconto sensoriale di immagini, suoni e ricostruzioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

