PAGELLE e TABELLINO Bodo Glimt-Inter 3-1 | Pio Esposito non basta Mkhitaryan imbarazzante Berg dirige la grande orchestra norvegese

Il Bodo Glimt ha sconfitto l’Inter per 3-1, con un gol di Pio Esposito che non è bastato per evitare la sconfitta. La squadra norvegese ha dominato il campo, creando molte occasioni e dimostrando grande compattezza. Mkhitaryan ha deluso, commettendo errori gravi in fase di possesso. Berg ha guidato bene la sua squadra, orchestrando le azioni offensive con attenzione. L’Inter ora si trova in una situazione delicata, con la qualificazione in bilico prima del ritorno in Italia. La sfida di ritorno si giocherà tra una settimana.

Voti, top e flop del match valevole per l'andata del playoff Champions L'Inter imita il Manchester City, ko per 3-1 in casa del Bodo e ora qualificazione appesa a un filo. Secondo tempo pessimo della squadra di Chivu, ora chiamata alla rimonta martedì prossimo a San Siro per evitare un'eliminazione dalla Champions che avrebbe del clamoroso. PAGELLE e TABELLINO Bodo Glimt-Inter 3-1 (AnsaFoto) – Calciomercato.it Le Pagelle di Bodo Glimt-Inter:. BODO GLIMT TOP: Berg 7.5 – Intelligente, pragmatico, fa sempre la cosa giusta: il direttore di una grande orchestra. FLOP: Nessuno Haikin 6. Sjovold 6. Bjortuft 6,5.