Nel match della 15ª giornata di Serie A, Genoa e Inter si affrontano in una sfida ricca di emozioni. Lautaro Martinez si distingue con una doppietta, mentre Vitinha infonde energia alla squadra nerazzurra. Analizziamo i voti, i top e i flop di un incontro che ha visto i nerazzurri prevalere sul campo del Genoa con un risultato di 2-1.

PAGELLE E TABELLINO GENOA-INTER 1-2: Lautaro si sdoppia, Vitinha dà la scossa. Luis Henrique fatica

Voti, top e flop del match valevole per la 15esima giornata di Serie A PAGELLE E TABELLINO GENOA-INTER 1-2: Lautaro si sdoppia, Frendrup in difficoltà. Luis Henrique fatica (AnsaFoto) – Calciomercato.it Pagelle Genoa-Inter. GENOA Leali 6 Marcandalli 5 Otoa 5 – Dall’89’ Cornet s.v. Vasquez 5 Norton-Cuffy 6 Malinovskyi 5,5 FLOP Frendrup 5 – Genoa senza filtro, il danese in grande difficoltà per larga parte della partita. Dal 78? Gronbaek s.v. Ellertsson 5,5 – Dall’89’ V.Carboni s.v. Martin 6,5 TOP Vitinha 6,5 – Esperienza e cinismo, è uno dei pochi a crederci. Dal 78? Ekhator s.v. Colombo 5,5 – Dal 58? Ekuban 6,5 All. Calciomercato.it

