PAGELLE E TABELLINO INTER-VENEZIA 5-1 | Diouf indemoniato grandi segnali da Thuram Luis Henrique sprecone

Voti, top e flop della sfida valevole per gli ottavi di Coppa Italia (AnsaFoto) – Calciomercato.it INTER Martinez 6 Bisseck 6,5 De Vrij 6,5 Carlos Augusto 6 TOP Diouf 7 – Si era proprio stufato di stare a guardare. Ha giocato da indemoniato, come se fosse una partita di Champions. Primo gol alla prima da titolare, per Chivu una gradita conferma ancora da laterale dopo gli spezzoni positivi contro Milan e Pisa. Frattesi 7 Zielinski 7 – Dal 46? Mkhitaryan 7 Sucic 6,5 – Dal 79? Bovo s.v. FLOP Luis Henrique 5,5 – Parte bene con una giocata di stampo brasiliano, poi fa davvero il compitino sprecando un’occasionissima da gol. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO INTER-VENEZIA 5-1: Diouf indemoniato, grandi segnali da Thuram. Luis Henrique sprecone

