Il Garante ha avvertito che condividere i voti scolastici sui social può compromettere il futuro dei ragazzi. La causa risiede nel fatto che la pubblicazione delle pagelle può influire sulla loro reputazione digitale, lasciando tracce permanenti. Molti genitori pubblicano i risultati senza riflettere sulle conseguenze. Questo comportamento può creare problemi di privacy e di autostima nei giovani. È importante capire quali rischi comporta questa abitudine prima di condividere informazioni personali online.

Pubblicare pagelle sui social definisce la reputazione online dei minori e ne fa perdere il controllo. Il Garante raccomanda prudenza: meglio evitare o usare accortezze, come rendere irriconoscibile il viso e limitare la visibilità dei post. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Giuseppe Lavenia: «Bambini sui social mai prima dei 14 anni. I genitori i primi a dare il cattivo esempio. La privacy dei figli? Non esiste»Giuseppe Lavenia mette in guardia sui social: i bambini non dovrebbero usarli prima dei 14 anni.

“Non si può andare avanti così”. Famiglia nel bosco, sui figli interviene il garante dei minoriIl Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Abruzzo si è espresso sulla vicenda della famiglia nel bosco, sottolineando l’importanza di un’attenzione equilibrata e responsabile.

Argomenti correlati

Pagelle e privacy, l'allarme del Garante: pubblicare i voti scolastici sui social può essere un rischio per il futuro dei vostri figli; Si possono pubblicare pagelle e voti dei figli sui social?; Le pagelle del weekend estero: Lisci 8, è italiano l'eroe di Spagna. Chelsea 5: ma non era colpa di Maresca?; Lazio-Atalanta 0-2, le pagelle della partita di Serie A.

L'errore di Locatelli è da 5, Kalulu agguanta il pareggio con un gol-capolavoroJUVENTUS Di Gregorio 6 - Se non fosse per i gol subiti, la sua sarebbe una serata tranquilla, parate vere praticamente nessuna. Kalulu 7 - Inizialmente gestisce bene la sua posizione e la sua zona di ... msn.com

La Roma pareggia 2-2 col Napoli al Maradona: non basta la doppietta di Malen. Le pagelle del match - facebook.com facebook