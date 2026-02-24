Padola | 300 atleti sfidano il freddo ai Mondiali di triathlon

Padola ospita una competizione di triathlon tra neve e freddo, causata dalla voglia di sfidare le temperature rigide. Quattrocento atleti provenienti da diverse nazioni affrontano le sfide del percorso tra ghiaccio e montagna. La gara, che si svolge dal 27 febbraio al 1° marzo, attira appassionati e spettatori nella cornice suggestiva delle Dolomiti. Le condizioni atmosferiche rendono l’evento ancora più impegnativo e spettacolare.

Padola si prepara a un evento epico tra neve e adrenalina. Dal 27 febbraio al 1° marzo, il piccolo comune di Padola, in provincia di Belluno, si trasformerà in un palcoscenico di eccellenza sportiva. La località dolomitica ospiterà i Mondiali di Winter Triathlon e Winter Duathlon, un evento che promette di portare centinaia di atleti da tutto il mondo in una delle località più suggestive delle Dolomiti. La competizione vedrà sfidarsi quasi 300 atleti, suddivisi in diverse categorie: Junior, Under 23, Elite, Para e Age Group. Tra loro, ci saranno rappresentanti di decine di Paesi, dalla Norvegia alla Spagna, che si cimenteranno in una disciplina che combina atletica, ciclismo e sci di fondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu Il mare d'inverno non fa paura: in 300 sfidano il freddo per il tuffo di Capodanno a OstiaIl mare d'inverno rappresenta una sfida e una tradizione per molti appassionati. Firenze, tre comici si sfidano e il pubblico è il giudice: in scena Comedy TriathlonIl 12 gennaio 2026, a Firenze, il The Square ospita il debutto di ‘Comedy Triathlon’, un nuovo format di stand-up comedy in cui tre comici si sfidano davanti al pubblico, che funge da giudice.