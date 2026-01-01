Il mare d' inverno non fa paura | in 300 sfidano il freddo per il tuffo di Capodanno a Ostia

Il mare d'inverno rappresenta una sfida e una tradizione per molti appassionati. A Ostia, trecento persone hanno deciso di affrontare le basse temperature per il tradizionale tuffo di Capodanno. Un gesto che unisce spirito di gruppo e desiderio di iniziative genuine, senza eccessi o sensazionalismi. È un esempio di come anche in stagioni fredde si possa trovare motivazione e senso di comunità nel rispetto delle proprie tradizioni.

Trecento romani, indomiti, hanno sfidato il freddo e si sono tuffati nel mare di Ostia per salutare il nuovo anno. Un appuntamento, è stato spiegato, che va avanti dal 2013 e che anche nella mattinata di giovedì 1 gennaio ha portato a raccolta i più affezionati ma anche volti nuovi.Tuffo nel mare. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Il mare d'inverno non fa paura: in 300 sfidano il freddo per il tuffo di Capodanno a Ostia Leggi anche: Tuffo in mare di Capodanno, spunta il sole e riscalda il tradizionale bagno Leggi anche: A Francavilla si rinnova il tuffo di Capodanno: temerari in mare per salutare il 2026 [FOTO] Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Liguria di Ponente, 10 mete dove godersi il mare d'inverno adesso da Albenga a Verezzi; Il mare d’inverno; Veneto regione regina del turismo (e il mare d’inverno cresce anche a Natale); Il mare d’inverno. Liguria di Ponente, 10 mete dove godersi il mare d’inverno adesso da Albenga a Verezzi - Dalle palme di Bordighera ai borghi medievali sul blu, il Ponente ligure offre ora meno folla, aria buona, clima mite e panorami da vivere piano a poco più di un'ora da Torino. torino.corriere.it

Al mare d’inverno per assistere a una bellezza unica - Le case colorate si riflettono nel fiume, il mare accompagna senza imporsi e il tempo sembra scorrere più lentamente. cosmopolitan.com

Magico Adriatico. Quei luoghi del mare svelati dall’inverno - L’autrice è Cristina Colli, che presenterà il suo lavoro proprio venerdì alle 18 in ... ilrestodelcarlino.it

Un’onda di solidarietà a “Il mare d’inverno sotto l’albero” - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.